По его данным, артиллеристы соединений группировки войск «Днепр» за сутки ликвидировали не только установки, но и два 120-миллиметровых миномета украинских войск вместе с расчетами и боекомплектами этих орудий. Гаубицы находились в районе населенных пунктов Ингулец и Надднепрянское, а минометы – в районе Антоновки и Ольговки.

Также, по информации источника, в результате работы российских военных ВСУ потеряли 16 солдат. Еще четыре – ранены.

Гаубицы М777 используется вооруженными силами США, Австралии, Канады, Индии, Саудовский Аравии и Украины. Впервые 155-метровую буксируемую гаубицу применили в Афганистане в 2001 году.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении немецких танков Leopard, которые использовали ВСУ при попытке контрнаступления.

Официальные лица России ни раз заявляли о том, что западная техника, которая оказывается на вооружении у ВСУ, будет становиться законной целью для российской армии.