Российские БПЛА сделают невозможным применение танков днем для ВСУ

Рост российского производства БПЛА может обернуться большими потерями среди тяжелой бронетехники для украинских ВС. Соответствующее заявление сделал военный обозреватель Дэвид Экс в своем материале для журнала Forbes .

Эксперт отметил, что удары российской техники делают слишком опасным передвижение по полям и вне дорог для украинских танков. По словам обозревателя, украинская техника больше не может передвигаться вне укрытий по этим причинам.

Экс считает, что большое количество БПЛА в одной точке – это эффективная тактика для выведения вражеской бронетехники из строя: один дрон затормозит технику, а остальные – уничтожат.

Обозреватель также указал на активные российские меры по наращиванию производства БПЛА и подготовке операторов для их применения в боевых действиях.