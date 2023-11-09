Все обвинения Госдепа в том, что Москва ведет кампанию по обману стран Латинской Америки, являются попыткой скрыть собственные методы. Так считает посольство РФ в Мексике.

Белый дом пытается обвинять Россию в любых грехах, при этом не удосуживаясь приводить хоть какие-нибудь доказательства. Соединенные Штаты обвиняют других в том, что постоянно делают сами.

«Такие методы, как дезинформация, манипулирование общественным мнением, шантаж, политические игры - давно являются визитной карточкой внешней политики США», - указали представители посольства.

Их слова привели РИА Новости. Дипломаты также подчеркнули, что все упомянутые методы Америка давно и прочно практикует на латиноамериканской территории.