Российские дроны не дают ВСУ использовать технику днем

Украинские ВС не могут пользоваться своей техникой при свете дня, потому что находятся под присмотром российских FPV-дронов. Боевые группы украинцев доходят до передовой пешком. Соответствующее заявление сделал военный аналитик Майкл Кофман на подкасте War on the Rocks .

Эксперт лично посетил Украину и пообщался с украинскими солдатами. По его словам, он слышал от разных бойцов, что попытка добраться до фронта на технике является самоубийством из-за российских БПЛА.

Кофман сообщил, что активность российской техники вынуждает украинских ВС идти в атаку с рассветом, либо когда солнце уже садится. Аналитик подчеркнул, что последние километры украинцы проходят пешком.

По словам эксперта, за Россией материальное преимущество, которое будет нарастать в 2024-м и 2025-м году.