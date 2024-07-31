Российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц после 32 лет службы

О полном выводе российских пограничных подразделений, базировавшихся в аэропорту Звартноц в Ереване последние 32 года, сообщил в беседе с РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Армении Максим Селезнев.

Напомним, в минувшем марте армянский премьер Никол Пашинян проинформировал российское руководство, что с 1 августа в аэропорту Звартноц нести службу станут лишь армянские пограничники. По словам Селезнева, накануне госграницу в главной авиагавани армянской столицы приняла под охрану местная погранслужба.

«За время вашей совместной службы с коллегами из погранвойск СНБ Армении вы передали им бесценный опыт, знания и умения», — сказал дипломат, которого цитирует РИА Новости.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что ОДКБ не является надежной организацией, а Ереван состоит в ней по неизвестной ему причине.