Российские суда могут приблизиться к месту ЧП на «Северном потоке»

Место, где произошло ЧП на трубопроводе «Северный поток», стало доступным для российских судов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Швеции.

«Правительство Швеции привержено конвенции ООН по морскому праву. Международное право не препятствует нахождению в этом районе других государств или судов», – заявили в ведомстве.

Во вторник, 11 июля, в Нью-Йорке прошло заседание Совета безопасности ООН, посвященное инциденту на «Северных потоках». Перед заседанием постоянные представили Дании, Германии, Швеции распространили письмо, в котором утверждалось, что для посещения места, где произошли диверсии, нет препятствий.

В этот же день постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские следственные органы имеют право в любой момент провести обследование мест взрывов на «Северных потоках».

Диверсии на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В результате – произошла разгерметизация двух ниток газопроводов. Объекты расположены в Балтийском море и проходят через экономические зоны Дании и Швеции. В момент подрыва прокачка газа по трубопроводам не осуществлялась.

До сих пор виновных в инциденте не нашли. Расследования проводит Дания и ФРГ. Существуют только версии о причастности украинских и американских спецслужб к подрывам, однако они не подтверждаются официальными источниками.

«Северный поток» – это совместный проект пяти крупнейших компаний: ООО «Газпром международные проекты Север 1» (компания группы «Газпром»), Wintershall Dea AG, PEG Infrastruktur AG (E. ON), N.V. Nederlandse Gasunie и ENGIE.