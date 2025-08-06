Российские военные и техника прибыли в Белоруссию для масштабных совместных учений

В Белоруссию прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой для подготовки к масштабным учениям «Запад-2025». Об этом сообщило Министерство обороны республики. Совместные маневры армий двух стран запланированы на сентябрь и станут основным этапом боевой подготовки в этом году.

Учения «Запад» проводятся регулярно раз в два года, попеременно на территории России и Белоруссии.

Как отметил заместитель командующего войсками Северо-Западного оперативного командования Павел Шебеко, на этот раз ключевой задачей станет отработка новых форм применения сухопутных войск с учетом опыта современных конфликтов. Особое внимание будет уделено маневренности и скорости развертывания сил.

Военное сотрудничество Москвы и Минска остается важным элементом безопасности обоих государств, особенно на фоне нынешних геополитических вызовов. Российские и белорусские военнослужащие уже не первый год участвуют в совместных тренировках, отрабатывая взаимодействие в различных условиях.

Ранее сообщалось, что Белоруссия разместит новое подразделение спецназа на границе с Украиной.