Белоруссия приступила к формированию бригады сил спецопераций на границе с Украиной

Белоруссия начала создание новой бригады спецназа, которая разместится в приграничной с Украиной Гомельской области. Об этом сообщил командующий Силами специальных операций ВС республики Вадим Денисенко в эфире государственного телеканала «Первый информационный».

Он отметил, что командование уделяет особое внимание именно южному направлению. Денисенко подчеркнул, что формирование нового подразделения планируется полностью завершить в течение 2025 года.

«На сегодняшний день это самое, так сказать, беспокойное направление, которое поддерживает нас всех в тонусе», — отметил командир.

Это решение принято на фоне недавнего инцидента, произошедшего в воздушном пространстве страны. В конце июля белорусские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе Минска. По факту этого происшествия Следственный комитет (СК) Белоруссии возбудил уголовное дело.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству республики в условиях трудного времени «удержать экономику».