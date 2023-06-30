Российские военные начали получать форму, созданную специально для СВО

Служащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения СВО выдают новые комплекты формы, сделанные специально для участников спецоперации. Видео с выдачей формы было опубликовано Минобороны РФ.

Начальник вещевой службы рассказал, что форму полностью выдадут в течение следующих нескольких дней. По его заявлениям, она положительно скажется на качестве выполнения задач служащих и приблизит их победу.

Известно, что форма нового образца сделана из комбинированных материалов. Она обеспечивает защиту потенциально уязвимым частям тела, таким как суставы, а еще не позволяет бойцам мерзнуть и потеть. В комплект входят: куртка, брюки, боевая рубаха и влагозащитный костюм с дополнительной защитой от ветра.

Военным также выдали новую обувь. Как и форма, она сделана специально для СВО. Ботинки выполнены из нубука, по бокам обуви вшита сетка, а внутри – удобная ортопедическая стелька. Служащие также отмечают, что мембрана не дает ногам потеть.