Российские военные нанесли удар по месту совещания командиров ВСУ и СБУ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные ударили по месту, где совещания проводили командиры ВСУ и СБУ. Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в понедельник, 18 марта.

Уточняется, что за прошедшие сутки ВС РФ также открыли огонь по живой силе и технике украинской армии в 137 районах в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

В сводке Минобороны говорится, что российская армия также предотвратила очередную попытку украинских диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ) проникнуть на территорию РФ через Белгородскую область. Бои велись в районе населенного пункта Козинка.

Всего ВСУ потеряли до 150 солдат ВСУ и бойцов ДРГ убитыми и ранеными, а также два танка, три военных автомобиля и чешскую реактивную систему залпового огня Vampire.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, территории которых впоследствии стали частью РФ вместе с Херсонской и Запорожской областями.

На прошлой неделе обстрелы со стороны ВСУ участились. Как отметил президент РФ Владимир Путин, агрессия со стороны Украины усилилась на фоне выборов президента России, которые проходили с 15 по 18 марта.

Ранее мы сообщали, что сайт ЦИК и системы ДЭГ подверглись массовым хакерским атакам во время голосования.