В ЦИК сообщили о 12 миллионах DDoS-атак на избирательную систему РФ

По ее словам, с начала голосования на выборах президента РФ на официальный сайт ЦИКа хакеры «напали» 20 тысяч раз. Об этом Памфилова сообщила в информационном центре избиркома. Там сейчас подводят предварительные итоги голосования.

«Более 12 миллионов кибератак за время с начала кампании по выборам президента. Представляете, 12 миллионов DDoS-атак? То есть это в 150 раз больше, чем обычно на выборах. В этом деле Запад был един, как никогда: организовались, самоорганизовались, попытались, но не получилось», — сказала Памфилова.

По словам председателя ЦИК, с начала голосования — 15 марта и до 20:00 по московскому времени 18 марта, специалисты зафиксировали 10 целенаправленных информационных атак на сайт ведомства, которые продлились около 41 минуты. Также, уточнила Памфилова, «нападению» подверглись ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Что касается российской системы «Выборы», то, по словам главы ЦИКа, она является для хакеров «недосягаемой».

Памфилова ранее сообщила, что официальные итоги выборов подведут 21 марта. Сейчас, после обработки 99,7% бюллетеней известно, что лидирует действующий глава государства Владимир Путин, который набрал 87,31% голосов избирателей. На втором месте — представитель КПРФ Николай Харитонов с 4,30% голосов, на третьем — член партии «Новые люди Владислав Даванков с 3,84%, на четвертом — лидер КПРФ Леонид Слуцкий с 3,21% голосов.

Ранее мы сообщали, что за Владимира Путина проголосовало рекордное число избирателей в России.

Мы также сообщали, что Новосибирской области отразили несколько атак хакеров в дни выборов.