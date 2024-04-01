Российские военные нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников

Министерство обороны РФ сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников в районе Харькова. Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в понедельник, 1 апреля.

Кроме того, говорится в сообщении Минобороны, российские войска нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в 138 районах в зоне проведения специальной военной операции.

В результате действий ВС РФ были уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300.

Как отметило оборонное ведомство, в районе населенного пункта Райское ДНР российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

На Донецком направлении бойцам российской армии удалось уничтожить одиннадцать складов с боеприпасами ВСУ.

В середине марта Министерство обороны РФ сообщила, что за время проведения спецоперации ВС России уничтожили около шести тысяч иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Как отметило оборонное ведомство, всего на стороне ВСУ участвовали 13 387 иностранных боевиков.

Ранее мы также сообщали, что российские военные уничтожили в Харькове боевиков Российского добровольческого корпуса*.