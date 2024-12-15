Российские военные окружили подразделение ВСУ со спецназом под Курахово

Группировка ВСУ, насчитывающая около 700 человек, включая отряд спецназа, попала в окружение ВС РФ южнее этого города в ДНР Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, ситуация в самом Курахово остается напряженной — продолжаются ожесточенные бои за освобождение города от украинской военных.

Как отметил Рогов, в окружение попали не только обычные военнослужащие, но и недавно переброшенный отряд спецназа ВСУ.

«Организованного сопротивления или обороны нет, они пытаются выйти из окружения разрозненными группами по полям и руслу реки», — добавил Рогов.

Таким образом, подчеркнул он, «котел» для украинских боевиков южнее Курахова в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай, захлопнулся.

Рогов также сообщил, что группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды на отступление и эвакуацию, однако командование отказало ей в предоставлении помощи.

Курахово имеет стратегическое значение — город находится в западной части ДНР, всего в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска. Его взятие может способствовать дальнейшему продвижению российских войск к западной границе ДНР.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин, объявляя о ее начале, к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР.

Российские военнослужащие продолжают активное продвижение на донецком направлении. Ранее Рогов сообщил, что в Успеновке и Анновке российские военные установили триколоры.