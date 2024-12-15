Российские войска установили флаги РФ в селах Успеновка и Анновка, расположенные южнее Курахова. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он отметил, что это событие стало частью масштабной операции по зачистке территории от разрозненных групп ВС Украины.

Курахово, расположенное в западной части ДНР, имеет стратегическое значение. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который долгое время оставался под контролем ВСУ после освобождения ВС РФ Угледара. Местоположение Курахова делает его ключевым пунктом для дальнейшего продвижения российских войск к западной границе ДНР.

Рогов также подчеркнул, что российские военнослужащие завершают зачистку соседнего села Веселый Гай.

Российские военные продолжают продвижение в ДНР, ЛНР и на других направлениях фронта. ВС РФ делают заметные успехи, в то время как украинская армия сталкивается с неудачами, теряя контроль над населенными пунктами.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные спасли прятавшихся в подвалах жителей Петровки в ДНР.