Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Межевое в ДНР. Об этом ведомство сообщило в мессенджере в четверг, 22 августа.

Отмечается, что в операции по освобождению поселка участвовала группировка войск ВС РФ «Центр».

Межевое расположено на восточном берегу реки Волчья. На северо-западе населенный пункт граничит с Макеевкой, на западе — с Маяком, на северо-востоке — с Пролетарским, Гусельским, Шевченко и Молочаркой. В поселке ранее проживало около тысячи человек.

По данным Минобороны РФ, бойцы «Центра» отразили пять контратак со стороны ВСУ. Кроме того, уточнили в ведомстве, подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ и 35-й бригаде морской пехоты в районах поселков Токаревка и Камышаны Херсонской области, Каменское и Степное Запорожской области.

Всего, по данным оборонного ведомства, с начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине ВС России уничтожили более 600 самолетов ВСУ, более 3,3 тыс. беспилотников, больше 17,3 тыс. танков и другой военной техники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Желанное в ДНР.