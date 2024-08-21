Вооруженные силы (ВС) РФ взяли под контроль населенный пункт Желанное, расположенный в 46 км от Ясиноватой в ДНР. Об этом в среду, 21 августа, сообщило Министерство обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что в операции по освобождению поселка участвовали бойцы подразделения группировки войск «Центр».

Желанное также находится в 5 км к юго-западу от Прогресса. Как отмечают эксперты, укрепление в этом населенном пункте важно в первую очередь для того, чтобы продолжить наступление на Мирноград, Селидово, Курахово и Новогродовку.

Также в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие поразили формирования 23, 53 и 151 механизированных бригад ВСУ, а также 15 бригад нацгвардии в таких районах, как Журавка, Калиново, Гродовка, Щербиновка, Тарасовка и Дзержинск.

Кроме того, ВС РФ удалось отбить шесть контратак со стороны 47-й и 150-й механизированных бригад украинской армии, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины.

Всего за сутки ВСУ лишились на указанном участке боестолкновения более 630 своих солдат, а также бронированной машины «Казак» и американских гаубиц М777 и М198.

Ранее сообщалось, что ВСУ при побеге оставили в Нью-Йорке множество вооружений иностранного производства.