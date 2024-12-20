Российские военные освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Успеновки и Новопустынки.

Всего за прошедшую неделю российские вооруженные силы освободили 10 населенных пунктов в ДНР.

Кроме того, на новом брифинге Минобороны сообщило, что в течение недели 59 украинских военнослужащих сдались в плен на линии боевого соприкосновения.

По информации оборонного ведомства, системы российской противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили один самолет МиГ-29 и 519 украинских беспилотников.

ВС РФ, по информации МО, нанесли 24 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками. Целями являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь на 20 декабря уничтожили 36 украинских беспилотников.