Военнослужащие ВСУ бросили на позициях в Нью-Йорке большое количество западного оружия, сообщила Lenta.ru со ссылкой на «Известия». Газета также опубликовала соответствующее видео.

Нью-Йорк представляет собой поселок, расположенный в Торецкой городской общине Бахмутского района ДНР. Населенный пункт также имеет старое название — Новгородское. 20 августа ВС РФ взяли населенный пункт под полный контроль.

На видео можно заметить брошенные украинскими бойцами вещи, в том числе множество оружия иностранного производства. В частности, российские солдаты обнаружили американские гранаты и снаряды. Также на своих позициях ВСУ оставили много запасов продуктов питания.

Как ранее сообщало Министерство обороны РФ, Нью-Йорк является стратегически важным транспортным узлом. Поселок расположен к югу от Дзержинска (Торецка). В течение двух лет с момента начала специальной военной операции (СВО) на Украине он был одним из нескольких населенных пунктов, вблизи которого не менялась линия соприкосновения.

Ранее сообщалось, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 10 беспилотников, летевших на Москву.