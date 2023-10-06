Российские военные получили награды за отражение атак ВСУ у Работино

Российские военные награждены медалями за отражение атак ВСУ у Работино в Запорожской области. Награды вручил заместитель министра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин в зоне проведения СВО.

Об этом ТАСС сообщили в оборонном ведомстве 6 октября.

«Медали «За отвагу», «За храбрость», Суворова, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, а также ведомственные медали вручены офицерам и солдатам группировки заместителем министра обороны России генерал-полковником Виктором Горемыкиным на передовой», – рассказали в Минобороны России.

Там же отметили, что военнослужащие российской армии регулярно срывают операции ВСУ по прорыву обороны в полосе ответственности, а также уничтожают иностранное вооружение.

Горемыкин, вручая награды солдатам, поздравил их и назвал гордостью вооруженных сил России.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что российские военные занимают выгодные позиции в районе населенного пункта Работино, который является «серой зоной». Балицкий подчеркнул, что ВС РФ успешно обстреливают артиллерией врага в низине между Работино и Вербовым.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, украинское контрнаступление началось 4 июня. По словам российского лидера, ВСУ не испытывают успехов ни на одном из направлений, в то время как ВС РФ оперативно выполняют свои задачи по уничтожению противника и их складов с боеприпасами, а также западной техники.