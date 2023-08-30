Российские военные учатся использовать в бою робота-пулеметчика

Российские военнослужащие-добровольцы обучаются применять в бою роботизированные установки с установленным пулеметом на полигонах Запорожской области. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает издание РИА Новости .

В ведомстве сообщили, что в ходе тренировки, бойцы обучаются вести бой с применением установки для обеспечения действий штурмовых подразделений.

Сообщается, что обучением личного состава стрелкового подразделения военной комендатуры занимаются опытные инструкторы.

Военнослужащие также обучаются ведению огня из гранатометов РПГ-7, пулеметов и автоматов. Ведется отработка тактических действий, имитирующих несколько видов боя, сменяющихся вместе с обстановкой.

Ведомство опубликовало видеоматериал, на котором запечатлена тренировка военнослужащих. На кадрах видно, как они парно ведут огонь, после чего к ним подъезжает робот, который открывает огонь спустя несколько секунд.

Инструктор рассказал, что бойцы готовятся до тех пор, пока не освоятся и не начнут действовать уверенно.