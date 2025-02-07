Российские военные ученые испытали в зоне СВО новое оружие

В общей сложности с начала спецоперации было проведено более 400 военно-технических экспериментов, заявил в интервью газете «Красная звезда» председатель Военно-научного комитета ВС РФ, заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

Цель разработок — добиться превосходства над противником.

По словам Трушина, достижения российских конструкторов являются для противника импульсом к новым изобретения, поэтому имеют место ситуации, когда эффективный образец вооружения уже через три-четыре месяца боевых действий утрачивает актуальность. Его приходится дорабатывать, и только после этого он становится эффективным оружием, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что главком ВСУ Сырский признал неспособность украинских ПВО сбить «Орешник».