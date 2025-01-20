Александр Сырский, командующий Вооружёнными силами Украины, запретил переводить опытных специалистов из Воздушных сил в пехоту. Это решение, как сообщает украинское издание «Страна.ua», свидетельствует о том, что Киев не успевает восполнять потери в ходе мобилизации.

В то же время, другие подразделения Вооруженных сил Украины будут продолжать перегруппировку из-за недостатка личного состава на линии соприкосновения.

«Мы должны поднять адекватное количество личного состава в механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не перекрывают эту потребность. Поэтому приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения», — заявил Сырский.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Украины признал, что у страны нет инструментов для противодействия «Орешнику». Он подчеркнул, что лишь «небольшое количество» систем способно перехватывать российскую разработку. Однако у украинской армии таких систем нет, подчеркнул Сырский.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.