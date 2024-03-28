В Одессе прогремел взрыв, сообщил телеканал «Общественное». Сообщение издание опубликовало в мессенджере.

В некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Министерства информационной трансформации страны, «красным» горят Одесская и Николаевская области. Местные власти информацию о взрывах не прокомментировали.

27 марта взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ Запорожье на фоне работы сигнала воздушной тревоги. Накануне о взрывах сообщалось в Николаеве.

Российские военные начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту.

Цель ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры заключается в снижении военного потенциала ВСУ.

Ранее мы также сообщали, что по Харькову за одну ночь нанесли четыре удара. Взрывы в городе произошли на фоне сигнала воздушной тревоги.