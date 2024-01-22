Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили еще один немецкий танк Leopard 2А5. Информацию об этом оборонное ведомство опубликовало в понедельник, 22 января.

Отмечается, что техника была уничтожена не донецком направлении. Как сообщили в Минобороны, ВСУ потеряли до 320 солдат личного состава, две пехотные машины, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».

Также оборонное ведомство проинформировало о том, что на донецком направлении ВС РФ удалось отразить шесть атак штурмовых групп ВСУ. Это произошло в районе населенного пункта Клещеевка. Отдельно в Минобороны добавили, что российские военные нанесли урон двум американским артиллерийским системам М777, самоходной польской артиллерийской установке Krab и гаубицам.

16 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ поразили два танка Leopard-2. Техника была поражена на купянском направлении благодаря усилиям подразделений Западной группировки войск и артиллерией.

Министерство иностранных дел РФ ранее направляло ноту протеста странам, которые активно поддерживают Украину, поставляя на ее территорию свои оружие, технику и боеприпасы, однако никакой реакции на это последовало.

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. К ее главным целям относятся демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что один из вражеских беспилотников, сбитых над Смоленской областью, направлялся на аэродром под Смоленском, в районе которого в 2010 году произошла авиакатастрофа.