Российские военные уничтожили лодку с боевиками ВСУ под Херсоном, сообщил в среду, 20 сентября, источник РИА Новости .

По его данным, в операции участвовали бойцы группировки войск «Днепр». В уничтоженной лодке находились 4 боевика и 120-миллиметровый минометный расчет.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки на каховском направлении ВС РФ нанесли удар по место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, в результате чего были уничтожены 13 солдат. 7 военнослужащих получили ранения, а 3 автомобиля были повреждены.

По словам собеседника агентства, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили одну из позиций подразделений ВСУ. В результате атаки было ликвидировано 6 солдат противника.

Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент РФ Владимир Путин к ее главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. В ходе СВО эти территории, а также Херсонская и Запорожская области стали частью РФ.