Российские военнослужащие из отряда «Барс-9» Западного военного округа ликвидируй склад с боеприпасами ВСУ в Харьковской области. Он находился в пригороде Купянска.

Об этом РИА Новости сообщил командир отряда с позывным «Медведь». Он подчеркнул, что при уничтожении склада были задействованы три снаряда и один пристрелочный для гаубицы Д-30 калибром 122 миллиметра. «Медведь» заявил, что помимо склада были ликвидированы украинские солдаты, которые охраняли его.

«Боевая работа велась по направлению ангаров, где было замечено скопление живой силы до 15 человек, а также подвоз боеприпасов и продовольствия для наблюдательных пунктов (находящихся на переднем крае)», – сказал командир отряда.

Он же отметил, что бойцы «Барса-9» используют немного боеприпасов, чтобы враг не смог выявить их орудия.

Министерство обороны РФ накануне сообщило, что группировка ВС РФ «Запад» на купянском направлении отразила пять атак со стороны ВСУ. По данным оборонного ведомства, украинская армия лишилась 170 своих солдат, а также пять единиц военной техники.

Россия продолжает проведения специальной военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели – защита мирного народа ДНР и ЛНР, денацификация и демилитаризация Украины.