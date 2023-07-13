Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении складов с боеприпасами ВСУ, которые располагались в ДНР. Об этом ведомство отчиталось в четверг, 13 июля.

По информации Минобороны РФ, речь идет о складах, которые принадлежали двум украинским бригадам.

«В районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны», – говорится в сообщении ведомства.

Также в Министерстве обороны РФ отметили, что за сутки ВС России поразили 73 артиллерийских подразделений ВСУ, а также нанесли удары живой силе украинской армии и военной технике противника в 96 районах в зоне проведения спецоперации.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления, которое, по словам президента РФ Владимира Путина, началось 4 июля. По словам Шойгу, за это время украинская армия потеряла более 26 тысяч солдат. Также ВСУ лишились больше трех тысяч единиц различной военной техники, включая поставленные западными «партнерами» танки Leopard, АМХ и БМП Bradley.

Комментируя ход контрнаступления ВСУ, Путин сообщил ранее, что украинская армия не испытывает успехов ни на одном из направлений. ВС РФ оперативно отрабатывают задачи в зоне СВО.