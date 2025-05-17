Российские военные уничтожили восемь станций Starlink в зоне СВО

Подразделение ВС РФ «Запад» нанесло удары по восьми украинским бригадам в зоне проведения специальной военной операции (СВО), в результате чего было уничтожено более 230 украинских военнослужащих, а также военная техника. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщило РИА Новости.

Он уточнил, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) сбили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Также в результате боевых действий уничтожены две бронированные боевые машины БМП-1, бронеавтомобиль «Козак», 11 автомобильных средств и роботизированная платформа.

«Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад территориальной обороны в районах Ковшаровки, Боровой, Купянска, Кировска, Подлимана и Ольговки», — сказал он.

Бигма добавил, что благодаря поддержке артиллерии российские военнослужащие успешно поразили пять вражеских орудий полевой артиллерии импортного производства. Кроме того, ВС РФ уничтожили 40 пунктов управления беспилотниками, восемь станций спутниковой связи Starlink и три склада боеприпасов украинской армии.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о ликвидации двух беспилотников над российскими регионами.