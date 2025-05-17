Силы ПВО за ночь сбили два беспилотника над территорией РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 16 на 17 мая с 22:00 до 06:00 мск ликвидировали два беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА), сообщило Министерство обороны России.

Первый дрон был сбит над территорией Белгородской области, второй — над Курской областью.

Российские силы ПВО продолжают внимательно отслеживать обстановку в воздухе, а также пресекать попытки провокаций со стороны ВСУ, обеспечивая безопасность российских регионов.

Украинские вооруженные формирования регулярно используют свои террористические методы для запугивания населения России. ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы беспилотниками. Чаще всего под удар попадают Курская, Белгородская, а также Брянская области, граничащие с Украиной.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял о работе сигнала воздушной тревоги в городе.