В результате успешной операции бойцы группировки «Центр» ВС РФ освободили мирных жителей Петровки, расположенной в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По информации, предоставленной оборонным ведомством, штурмовики группировки уничтожили подразделения ВСУ, которые находились в укреплениях, и малыми группами вошли в населенный пункт.

В ходе операции были обнаружены запертые в подвалах домов мирные жители, которые вскоре были освобождены. Ведомство также опубликовало видео со взятием населенного пункта.

Минобороны РФ объявило о полном взятии Петровки под контроль 1 декабря. Освобождение мирных жителей стало приоритетной задачей для бойцов, действующих в рамках операции.

Ранее ТАСС сообщил, что контроль над Петровкой в ДНР дает возможность российской армии продвигаться к поселку Шевченко, который служит важным логистическим узлом для ВСУ. Эксперты подчеркнули, что при взятии этого населенного пункта у украинской армии появятся большие проблемы с продвижением.