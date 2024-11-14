Российские военные взяли под контроль три «опорника» в ходе штурма Купянска
SHOT: ВС РФ взяли под контроль еще три опорных пункта во время штурма Купянска
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Российские военнослужащие взяли под контроль три опорных пункта в ходе штурма Купянска, сообщил SHOT.
По информации источника, в результате очередного рывка после высадки десантных войск российская армия уничтожила две гаубицы ВСУ Д-30 и до семи минометных расчетов противника. Отмечается, что ВС РФ использовали для ударов ракетно-зенитные системы залпового огня (РСЗО).
По данным Telegram-канала, количество ликвидированного личного состава ВСУ колеблется от 30 до 50 украинских солдат. Все они числились в 116-й и 14-й отдельных механизированных бригад (ОМБр) ВСУ.
Днем 14 ноября SHOT сообщил о захвате первого опорника в Купянске. Отмечалось, что в городе высадился десант 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков. По информации источника, именно этот опорник занимался наблюдением за продвижением российских войск на купянском направлении.
Отмечается, что российские военнослужащие «оборвали» связь украинским солдатам с командованием, из-за чего они потеряли координацию. В итоге ВС РФ уничтожили врага и закрепились в Купянске.