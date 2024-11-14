В Купянске захвачен первый опорный пункт ВСУ. Десант 6-й армии России, при поддержке танков, высадился в городе на броневиках, сообщил SHOT.

Овладели именно тем опорным пунктом, из которого велось наблюдение и передавались данные о перемещении российских войск в этом районе.

Это позволило временно «прервать связь» с управляющим штабом ВСУ. Украинские военнослужащие, находившиеся на данной территории, остались без указаний и координации, что привело к их уничтожению. Подразделения вооруженных сил РФ смогли утвердиться в городе.

Населенный пункт Синьковка полностью освобожден от противника и теперь под контролем российской армии. Ведутся операции по очищению территорий на окраинах Голубовки и Петропавловки.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Армии России сумели в ночь на четверг, 14 ноября, войти в Купянск в Харьковской области и высадить штурмовой десант.