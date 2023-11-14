Российские войска продвинулись вперед на артемовском направлении
Фото: [© Павел Лисицын/РИА Новости]
Бойцы-десантники захватили неприятельский опорный пункт на западном фланге.
Штурм вражеских окопов начался с артиллерийского удара. Под его прикрытием военнослужащие подразделения «Шторм» выдвинулись в лесопосадки, где находился противник. Они подошли к украинским окопам сразу с нескольких направлений. Об этом рассказало министерство обороны РФ.
«В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника», - сообщили его представители.
Их слова привело ТАСС. В ведомстве добавили, что ивановские десантники успешно справляются со своей задачей не дать неприятелю обойти Артемовск. Они регулярно уничтожают штурмовые группы противника и срывают все атаки в направлении города.