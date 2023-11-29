Российские ВС перейдут в наступление на Украине в начале декабря

По предположениям военного, российские солдаты перейдут в наступление в первой половине декабря. Он также заявил, что у российской стороны уже собраны все силы для совершения подобной атаки.

Скшипчак заявил, что уже через несколько недель погода прояснится, что откроет российским военным возможность для начала своего наступления. В то же время, украинские ВС атаковать уже не в состоянии, подчеркнул военный. Он добавил, что ВСУ уже не стоит думать об атаке, так как они уже «не могут ее себе позволить».