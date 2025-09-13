Российский беспилотник нарушил воздушное пространство Румынии, заявило минобороны страны

Российский беспилотник проник в воздушное пространство Румынии, сообщило министерство обороны европейской страны. По данным румынских военных, 13 сентября дрон был замечен в районе границы с Украиной.

Два истребителя F-16 были подняты с авиабазы Фетешти для сопровождения в воздух.

Дрон двигался в направлении юго-запада, примерно в 20 километрах от Килия-Веке, и затем пропал с экранов радаров. В соответствующих структурах отметили, что дрон не пролетал над жилыми зонами и не создавал непосредственной опасности для местных жителей.

Эксперты готовятся к обследованию места крушения. Дополнительных сведений пока не поступало. Российские официальные источники пока не предоставили комментариев по данному инциденту.