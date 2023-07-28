Российский беспилотник подвергся радиоэлектронному воздействию в Сирии

Замруководителя Центра по примирению сторон в Сирии Олег Гуринов сообщил, что российский БПЛА «Орлан-10» был подвержен воздействию. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Он сообщил, что это случилось 27 июля возле Эль-Анкави. Гуринов рассказал, что на канал управления аппарата было совершено радиоэлектронное нападение, после которого противник попытался подменить навигационное поле БПЛА.

Гуринов сообщил, что по итогу дрон смогли вернуть в место базирования специалисты из РФ.

Он также заявил, что беспилотник США приблизился на опасную дистанцию к российскому Су-34 в Сирии, 28 июля.

Недавно американский генерал Марк Милли сообщал о том, что Штаты не наблюдают подтверждений тому, что небольшие трения между сторонами в Сирии как-то связаны с ситуацией на Украине. Милли призвал не придавать излишнего значения подобным происшествиям.