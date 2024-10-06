Российский боец взял в плен пятерых боевиков ВСУ, имея при себе лишь нож

Российский боец забрался в блиндаж ВСУ с одним ножом в руке и пленил пятерых солдат ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале «Черные гусары».

Отмечается, что таким подвигом российский военнослужащий отметился в свой первый день службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Контракт с Минобороны РФ он подписал весной 2024 года.

Как говорится в сообщении, пленить пятерых боевиков ему помогли сослуживцы, отвлекая на себя внимание других украинских солдат, находившихся в укрытии. Военный с позывным «Слива» успешно пробрался в блиндаж ВСУ, где по очереди обезоружил врагов.

Как отметил «Слива», ему на руку сыграл такой эффект неожиданности. Благодаря этому у него получилось взять ситуацию под контроль. Российский солдат отметил, что для большей части военнослужащих тот бой был первым. По его словам, все российские военные достойно проявили себя в этом боестолкновении.

Ранее сообщалось, что военные РФ ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных в Курской области.