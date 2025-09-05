Российский депутат объяснил фразу Путина о двуглавом орле

За последние несколько лет Россия активно развивает сотрудничество не только с западными и восточными странами, но и с государствами глобального Юга. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

Ранее президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), говорил о значении «российского медведя» в партнерстве с другими государствами. Он также дал оценку внешней политике страны, подчеркнув важность взаимодействия не только с западными и восточными соседями, но и с южными партнерами, упомянув символ двуглавого орла.

«Россия работает в том числе и с глобальным Югом. Это и африканский континент, это Юго-Восточная Азия, это Латинская Америка. Здесь эти страны представляют собой большинство в мире, и они активно поддерживают связи с Россией», — пояснил Чепа.

Президент по традиции принял участие в пленарной сессии ВЭФ. Наряду с ним в заседании участвовали премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

Ранее сообщалось, что Путин оценил перспективы возвращения западного бизнеса.