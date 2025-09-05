Путин оценил перспективы возвращения западного бизнеса

Президент России Владимир Путин оценил возможность возвращения в страну иностранных компаний, покинувших российский рынок. В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) глава государства подчеркнул, что, хотя многие компании выражают желание возобновить работу в РФ, им предстоит делать это исходя из текущих экономических условий, сложившихся после их ухода.

Вопрос о возвращении западного бизнеса активно обсуждается на фоне возобновления контактов между Россией и США, связанных с попытками урегулирования украинского кризиса. Однако, как отметил Путин, еще в конце 2024 года высокие темпы импортозамещения создали серьезные барьеры для возвращения ушедших компаний.

Президент напомнил, что часть компаний покинула Россию под давлением западных элит, фактически подставив своих российских партнеров и сотрудников. В этой связи глава государства указал на недостаточность простых извинений со стороны некоторых представителей бизнеса, желающих вернуться на российский рынок.

Глава государства подчеркнул, что возвращение международных компаний будет возможно только при соблюдении ими новых правил игры и учете интересов российских производителей, которые заняли освободившиеся ниши за время отсутствия иностранных игроков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о переходе России к экономике высоких зарплат.