Украина взяла лидерство по привлечению финансовой помощи. За этот год на оказание гуманитарной помощи Киеву ООН получила почти $2 млрд. Соответствующее заявление сделал постпред РФ при Совбезе ООН во время заседания, его слова передает РИА Новости .

Небензя сообщил, что согласно данным УКГВ, в мире почти 400 млн человек, которым нужна гуманитарная помощь.

Представитель РФ отметил, что для выполнения гуманитарных планов на 2023 год, организации нужно более $55 миллионов, из которых было собрано лишь 16.

Небензя назвал примечательным является тот факт, что больше всего средств удается привлекать Украине, которой было выделено $1,83 млрд за 2023 год.

Он подчеркнул, что эта сумма на $300 млн больше той, что была выделена на помощь сирийцам и на миллиард больше, чем выделили гражданам Афганистана, опробовавшим на себе «экспериментальную демократизацию» Соединенных Штатов и НАТО.

Небензя заявил, что многие из пострадавших теперь продают органы и собственных детей ради пропитания оставшейся семьи, но большинство государств предпочитают умалчивать подобное.