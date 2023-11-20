Российский дипломат пообещал достойный ответ на недружественные действия Финляндии

Содержание ответа со стороны РФ будет зависеть от конкретных шагов, которые предпримет Хельсинки.

От лица российского министерства иностранных дел выступил Сергей Беляев, руководитель второго европейского департамента данного ведомства. Он напомнил, что отношения между двумя государствами уже сильно пострадали из-за вступления в НАТО, а также от введения в ней антироссийских санкций.

«При нынешнем русофобском курсе финских властей возможны любые сценарии. Любые антироссийские действия не останутся без ответа», - указал он.

Его рассказ привели РИА Новости. Так дипломат отреагировал на заявление финских властей, что они разработают механизм изъятия собственности граждан РФ. Беляев выразил надежду, что в Финляндии возобладает голос разума, и ее руководство не станет прибегать к грабительским мерам.