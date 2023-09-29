На самом деле Украина вовсе не отстаивает европейские ценности от России. Она продолжает исповедовать идеологию приспешников Гитлера.

Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что ему часто приходится в Риме слышать, что украинская армия борется за европейский выбор своей страны и демократические принципы. На самом деле это ложь. Он и его сотрудники вынуждены объяснять итальянцам, что Киев исповедует нацистскую идеологию.

«Это идеология маленького фюрера, в которого превратил себя обитающий сейчас на Банковой персонаж», - указал он.

Слова Парамонова привели РИА Новости. По его мнению, Украина сейчас пытается освободить себя от всего, что связано с Россией. В это входит даже собственная история, которую непрерывно переписывают. В то же время итальянские власти подходят к украинскому конфликту совершенно некритично. Они считают, что мира можно добиться исключительно поставкой вооружений ВСУ.