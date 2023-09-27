Российский дипломат рассказал о призывах к предательству со стороны Запада

США и Евросоюз не гнушаются никакими грязными приемами, в попытке изменить ситуацию в свою пользу. В ход идут даже самые подлые уловки.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что западные правительства все чаще отказываются соблюдать цивилизованные принципы общения. В отношении представителей России используются самые недостойные дипломатов приемы.

«Имеет место переход на личности, оскорбления и угрозы в адрес российских дипломатов, вплоть до призывов к предательству», - указал он.

Его точку зрения привели РИА Новости. Лукашевич добавил, что россиян постоянно обвиняют в блокировании работы ОБСЕ, шпионаже. Россию старательно расчеловечивают и демонизируют, сводя к нулю возможность нормального общения на дипломатическом уровне.