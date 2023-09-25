Российский дипломат рассказал об отказе Дании сотрудничать по делу о подрыве «Северного потока»

Эта страна не только отказалась от совместного расследования. Она последовательно отклоняет все запросы о правовой помощи.

Об отношении датского правительства к расследованию диверсии на газопроводе сообщил Владимир Барбин, представитель РФ в Копенгагене. По его утверждению, в области сотрудничества между странами нет никаких положительных подвижек.

«Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Барбин подчеркнул, что за все время Дания только раз ответила на российский запрос, в июне этого года. Она сообщила, что найденный рядом с магистралью цилиндрический предмет оказался использованным дымовым буем.