Российский дипломат заявил, что Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине
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Коллективный Запад намеренно делает вид, что не замечает, насколько большой проблемой является коррупция на территории Украины и неспособность украинского правительства контролировать поставки вооружений для государства. Соответствующее заявление сделал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза организации, его слова передает издание РИА Новости.
Дипломат заявил, что представители западной элиты активно укрепляют свое сотрудничество с украинским правительством, и продолжают «вливать» в него огромное количество денег. Он также заявил, что они закрывают глаза на вопиющий уровень коррупции в стране.
Полянский добавил, что Запад игнорирует неспособность Киева следить за отправленным ему вооружением. По словам дипломата, около 20% от западных поставок в первые же неделю отправляются на «черный» рынок для перепродажи.