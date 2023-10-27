Российский дипломат заявил, что Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине

Коллективный Запад намеренно делает вид, что не замечает, насколько большой проблемой является коррупция на территории Украины и неспособность украинского правительства контролировать поставки вооружений для государства. Соответствующее заявление сделал первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совбеза организации, его слова передает издание РИА Новости .

Дипломат заявил, что представители западной элиты активно укрепляют свое сотрудничество с украинским правительством, и продолжают «вливать» в него огромное количество денег. Он также заявил, что они закрывают глаза на вопиющий уровень коррупции в стране.

Полянский добавил, что Запад игнорирует неспособность Киева следить за отправленным ему вооружением. По словам дипломата, около 20% от западных поставок в первые же неделю отправляются на «черный» рынок для перепродажи.