Российский генконсул сообщил о скором возобновлении безвизового режима с Китаем

Власти КНР и РФ прикладывают совместные усилия для восстановления безвизового режима для групповых поездок между странами. Об этом рассказал генконсул РФ в КНР Сергей Линник в интервью для издания РИА Новости .

Он сообщил, что консульство руководствуется информацией Министерства экономического развития и надеется, что безвиз восстановится уже в ближайшее время.

Линник указал, что Минэкономразвития РФ и Минкультуры КНР активно работают над решением этой задачи и уже находятся на стадии завершения работы над финальными формальностями.

Недавно сообщалось, что РФ и КНР хотят увеличить количество рейсов между странами для поддержания роста турпотока. Посольство РФ отметило важность транспортной доступности для достижения этой цели.