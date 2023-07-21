Российский генконсул сообщил о скором возобновлении безвизового режима с Китаем
Фото: [Владимир Смирнов/ТАСС]
Власти КНР и РФ прикладывают совместные усилия для восстановления безвизового режима для групповых поездок между странами. Об этом рассказал генконсул РФ в КНР Сергей Линник в интервью для издания РИА Новости.
Он сообщил, что консульство руководствуется информацией Министерства экономического развития и надеется, что безвиз восстановится уже в ближайшее время.
Линник указал, что Минэкономразвития РФ и Минкультуры КНР активно работают над решением этой задачи и уже находятся на стадии завершения работы над финальными формальностями.
Недавно сообщалось, что РФ и КНР хотят увеличить количество рейсов между странами для поддержания роста турпотока. Посольство РФ отметило важность транспортной доступности для достижения этой цели.