Российский гроссмейстер Карякин рассказал о своих переживаниях во время мятежа ЧВК «Вагнер»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своих эмоциях во время попытки военного мятежа, которую предпринял глава частной военной кампании «Вагнер» Евгений Пригожин. В интервью РИА Новости он заявил, что не спал несколько дней.

Вечером 23 июня Пригожин объявил о начале так называемого «марша справедливости», который фактически стал попыткой военного мятежа в России. Бойцы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа (ЮВО), а также заблокировали Ростов-на-Дону.

«Конечно, я очень нервничал, как и все. Я практически не спал двое суток, все время мониторил новости. Было тяжело, я достаточно лично все это воспринял. Плохо, что так сложилось, но дай бог, чтобы в дальнейшем все наладилось. Конечно, я не могу поддерживать подобные вещи», – сказал Карякин.

Он добавил, что Пригожин ошибся. Гроссмейстер призвал не винить в этом бойцов «Вагнера».

24 июня президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к гражданам, в котором призвал прекратить попытку военного бунта, а также сплотиться. В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным.

Позже глава белорусской республики связался с самим Пригожиным. В ходе беседы Лукашенко удалось убедить главу «Вагнера» оставить попытки военного мятежа и отвести колонны с военной техникой.

Ранее появилась информация о том, что Пригожин полетел в Белоруссию, так как гарантии безопасности ему дал Путин.