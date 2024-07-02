Российский МИД направил ноту протеста Эстонии из-за уничтожения советского кладбища

Российские дипломаты направили ноту протеста эстонским властям по поводу их действий в деревне Техумарди. Там сносят кладбище бойцов Красной армии, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили РИА Новости .

В деревне Техумарди, которая находится в Эстонии, начался демонтаж кладбища, на котором захоронены красноармейцы, освобождавшие эту территорию от гитлеровцев. С кладбища убирают надгробия, а сами останки воинов будут выкопаны и перезахоронены в другом месте.

«Посольство выражает решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа», - такая информация появилась на сайте российского посольства.

МИД Эстонии получило ноту протеста, в которой все действия по уничтожению кладбищ названы кощунством и осквернением. Российские дипломаты отметили, что захоронения гитлеровцев остаются в Эстонии неприкосновенными, в то время как могилы и мемориалы солдат и офицеров Красной армии планомерно уничтожаются.

Ранее пресса сообщала об инциденте с посольством Эстонии в Москве. Неизвестные забросали его мусором. Они подъехали на машине, и перебросили через забор мешки с бытовыми отходами.