Посольство Эстонии в Москве забросали мешками с мусором

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия на территории дипломатического представительства Эстонии в центральном районе Москвы.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его информации, днем, 27 июня, в полицию поступило сообщение о том, что к посольству Эстонии в Калашном переулке подъехала черная иномарка без номеров.

Из автомобиля вышли неизвестные люди, которые достали мешки с мусором и перекинули их через забор на территорию дипведомства. Хулиганы скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, не застали никого на территории посольства и возле него. Сейчас они проводят проверку и ищут хулиганов, причастных забрасыванию дипведомства.

Ранее мы сообщали, что в Эстонии членов молодежного движения не пустили на парад из-за того, что дети отказались надевать ленточки в цветах украинского флага.