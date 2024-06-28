Посольство Эстонии в Москве забросали мешками с мусором
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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия на территории дипломатического представительства Эстонии в центральном районе Москвы.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его информации, днем, 27 июня, в полицию поступило сообщение о том, что к посольству Эстонии в Калашном переулке подъехала черная иномарка без номеров.
Из автомобиля вышли неизвестные люди, которые достали мешки с мусором и перекинули их через забор на территорию дипведомства. Хулиганы скрылись в неизвестном направлении.
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место инцидента, не застали никого на территории посольства и возле него. Сейчас они проводят проверку и ищут хулиганов, причастных забрасыванию дипведомства.
Ранее мы сообщали, что в Эстонии членов молодежного движения не пустили на парад из-за того, что дети отказались надевать ленточки в цветах украинского флага.