Российский МИД одобрил назначение британского посла в РФ

Английские дипломаты по существующей традиции запросили одобрения у России на назначение послом в Москве Найджела Филипа Кейси.

Еще в начале августа Великобритания заявила, что ее посол Дебора Броннерт уходит со своего поста. Уже позже она сообщила, что ей на замену придет Кейси.

«После завершения необходимых процедур посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры Кейси», - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Информацию об этом предоставили РИА Новости. Новый посол должен прибыть в РФ и приступить к своим обязанностям в ноябре этого года. Это не первая работа Кейси в России. Он почти 20 лет назад занимал пост первого секретаря посольства в Москве.